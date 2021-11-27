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Общество27 ноября 2021 2:08

Погода в Алтайском крае 27 ноября 2021: до -9 градусов, местами снег и метели

В Барнауле ожидается до -8 градусов
Герман Архаров
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Местами по северу небольшой снег, метели

Местами по северу небольшой снег, метели

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 27 ноября в Алтайском крае прогнозируют -4...-9 градусов, пишет алтайский Гидрометцентр.

– Местами по северу небольшой снег, метели. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с, – отметили синоптики.

В Барнауле столбики термометров покажут -6...-8 градусов. Во второй половине дня небольшой снег, метель. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.