На Алтае за сутки умерло 28 человек с COVID-19

В Алтайском крае прививаются от коронавируса 1 005 957 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки скончались 28 человек с коронавирусом. Региональный оперштаб сообщает, что причиной смерти у всех этих пациентов стал COVID-19.

- Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2578847 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 405,68 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 11113 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 11410 за минувшие сутки, - пишет оперштаб.

В регионе прививаются от коронавируса 1 005 957 человек. В оперативном штабе подчеркнули, что 134 031 жителей поставили первую прививку, а 830 357 человек полностью привиты, то есть поставили две прививки или однократно Спутник Лайт. Уже 41 569 человек прошли повторную вакцинацию.

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