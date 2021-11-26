В Алтайском крае открыли Детский музей космонавтики на родине Германа Титова

Детский музей космонавтики, созданный на базе Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова в Полковниково. ФОТО: Министерство культуры Алтайского края

В селе Полконикова 25 ноября открыли Детский музей космонавтики, созданный на базе Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова, сообщает минкультуры Алтайского края. Событие стало заключительным в праздновании 60-летия со дня второго полета человека в космос .

- Церемонию открытия нового музейного объекта посетили дочь космонавта Татьяна Титова, ветеран Космических войск, генерал- лейтенант Юрий Гусев, ветеран Космических войск, генерал-майор Владислав Шарипов, исполнительный директор Ассоциации музеев космонавтики (АМКОС) Александр Марусев, генеральный директор Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой, представители воинских частей космических войск, расположенных в крае, - пишет ведомство.

Почетные гости и первые юные посетители музея осмотрели астрономический класс, побывали в творческой лаборатории «КосоТехноКласс», а потом в звездном кинозале посмотрели фильм о жизни космонавтов на орбите. Отметим, что Татьяна Германовна Титова подарила фону музея уникальные документы, книги, журналы, которые более пятидесяти лет хранились в семье.

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