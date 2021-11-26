На Алтае за сутки выявили 523 новых заболевших коронавирусом

Всего за период пандемии в регионе COVID-19 заболели 101 953 человека. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за период пандемии в регионе COVID-19 заболели 101 953 человека. Об этом сообщает

- Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 65099 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 101953 заболевших: 21070 – у больных внебольничной пневмонией, 71341 – у заболевших ОРВИ, в 9542 случаях – бессимптомное течение, - пишет оперштаб.

Под постоянным присмотром медиков в ковидных госпиталях находятся 3 405 человек с подтвержденной инфекцией и 398 пациентов с пневмонией, сходной с COVID-19. По данным оперштаба количество тяжелобольных – 759, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 263. Минздрав развернул в регионе 4846 коек в ковидных госпиталях. Свободных мест - 1043.

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