В Барнауле ветеринарная служба проверила запасы мяса на рынках

Утром 26 ноября на рынках краевой столицы было почти 37 тонн мяса. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле городское управление ветеринарии регулярно проверяет наличие мяса на рынках города. Утром 26 ноября на рынках краевой столицы в остатке было почти 37 тонн мяса, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На прилавках лежало более 18 тонн говядины и более 18 тонн свинины. В управлении ветеринарии рассказали, что мясо поступает на рынки постоянно, перебоев с поставками нет.

Напомним, что 11 ноября 2021 года приняли решение о запрете продажи мяса, забитого на домашних подворьях. Ветеринарная служба перестала выдавать сопроводительные документы на «домашнее» мясо. Теперь сельские жители должны забивать скот только на специальных бойнях.

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