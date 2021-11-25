«Ростелеком» объявил «Черную пятницу» со скидками на смартфоны и аксессуары

Для получения скидки клиенту необходимо приобрести акционный товар в салоне связи или интернет-магазине «Ростелекома» Фото: из архива компании

В центре продаж и обслуживания «Ростелекома» в Барнауле и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала акция «Черная пятница — 2021», которая продлится до 30 ноября. Скидки на смартфоны и телефоны составляют до 32%, на аксессуары — до 95%.

Акция распространяется на популярные гаджеты от брендов Xiaomi, Samsung, Honor, Huawei, ZTE, Apple, Realme. В частности, смартфон Xiaomi Mi 10T 8+128Gb можно приобрести со скидкой 22%; смартфон Realme 8 6+128Gb — со скидкой 21%; смартфон Apple iPhone 12 128 Gb — со скидкой 20%; чехлы для смартфонов различных моделей — со скидкой до 89%; защитные стекла и внешние аккумуляторы — до 95%; умные часы и беспроводные наушники — до 60%.

Для получения скидки клиенту необходимо приобрести акционный товар в салоне связи или интернет-магазине «Ростелекома».

«Черная пятница стала культовым явлением во всем мире. В России эта акция пользуется большой популярностью. Многие планируют покупку сразу нескольких видов товаров в дни масштабных распродаж. И традиционно смартфоны и аксессуары — наиболее популярные подарки. Поэтому мы с удовольствием предоставляем нашим действующим и потенциальным клиентам дополнительные возможности приобрести технологичные гаджеты по более низким ценам и наслаждаться современными цифровыми решениями», — отметил генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.

Подробности акции и перечень моделей, участвующих в распродаже, можно уточнить у продавцов-консультантов, а также по ссылке.

Офис продаж и обслуживания «Ростелекома» в Барнауле находится по адресу: ул. Димитрова, 62а и работает с 8-00 до 18-00 часов, выходные – суббота, воскресенье.

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