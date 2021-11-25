На Алтае в колонии начали массово телиться телочки

В ноябре родилось шесть телят. Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

На животноводческой ферме КП-7 УФСИН России по Алтайскому краю начался массовый отел коров. За октябрь здесь родилось пять телят. В течение трех недель ноября на свет появилось еще шесть телят, сообщает пресс-служба ведомства.

- В настоящее время на сельскохозяйственном участке колонии-поселения содержится 326 голов КРС, из которых 122 – дойное поголовье. Сейчас животные переведены на зимне-стойловое содержание. Для занятых в животноводческом производственном секторе сотрудников, работников и осужденных из колонии-поселения села Шипуново начался ответственный период – массовый отел коров, - рассказали в УФСИН края.

Бычков рождается несколько больше, чем телочек. Все телята крепкие и здоровые. Они содержатся в специальных родильных помещениях с соблюдением ветеринарных норм и правил первичного ухода. В течение 14 дней малышей вскармливают исключительно материнским молоком, а затем начинают постепенно приучать к обычным кормам.

Осужденные женщины, ухаживающие за молодняком, каждому родившемуся теленку придумывают оригинальное имя. Стадо колонии пополнилось телочками и бычками по кличкам Сью, Алсу, Бодик, Мэр, Жук, Гарри и другим.

В период с конца ноября и до середины января на животноводческом участке колонии-поселения ожидают отел еще 78 коров.