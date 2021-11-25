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Происшествия25 ноября 2021 2:33

На Алтае бывший сотрудник СИЗО обвиняется в получении взятки от заключенного

Он получил более 44 тысяч рублей
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае бывший сотрудник следственного изолятора подозревается в получении взятки от заключенного. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

– По данным следствия, в 2017-2018 годах подозреваемый несколькими частями получил взятку в размере более 44 тысяч рублей от содержащегося в следственном изоляторе осужденного,– рассказали в СК.

За эти деньги сотрудник должен был разрешать заключенному пользоваться без ограничений телефоном, передать посылки с вещами и продуктами, а также закрывать глаза на выявленные нарушения и не докладывать о них руководству.

Преступление выявлено выявили сотрудники Управления ФСБ и собственной безопасности УФСИН России по Алтайскому краю.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.