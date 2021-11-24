Общее число заболевших ковидом на Алтае превысило 100 тысяч человек

В крае официально переболели ковидом 100 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 24 ноября общее число заболевших превысило 100 тыс. человек. Ежедневный прирост продолжает оставаться на отметке около 530 человек в сутки. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на оперативный штаб.

- За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, включая бессимптомные. Выздоровели 564 пациента. Зарегистрировали 30 смертельных случаев, - говорится на официальном сайте края.

Сейчас 781 человек находится в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 292 пациента. В крае остаются в резерве почти 900 свободных коек в ковидных госпиталях.

Тем временем, в крае продолжается вакцинация от ковида. Сейчас полностью привиты 814 тысяч человек, 133 тысяч – находятся в процессе иммунизации.