Бийчанин в парике взорвал банкомат и похитил 3 млн рублей

Дерзкие налеты он совершал, используя маскировку. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске в 2019 году мужчина совершил серию налетов на микрофинансовые организации, а потом взорвал банкомат, похитив 3 млн рублей. Но его все равно нашли и осудили на 10 лет, сообщает краевая прокуратура.

- Мужчина, вооружившись ножом, скрывая свою внешность под париком, очками и кепкой, в офисе микрокредитной компании напал на сотрудницу данной организации, потребовав передачи имеющихся в наличии денег. Девушка передала ему муляж с краской, после чего преступник скрылся с места происшествия, - пишет ведомство.

После этого грабитель напал еще на три организации. В итоге его задержали и предъявили обвинение по ч.2 ст.162, п. «в» ч.3 ст.158, ч.2 ст.167 УК РФ. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы 2 года.