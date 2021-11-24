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Общество24 ноября 2021 10:00

На Алтае будут судить золотодобытчиков, заработавших 270 млн рублей

Их обвиняют сразу по трем уголовным преступлениям
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Дело направлено в суд.

Дело направлено в суд.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двое мужчин организовали бизнес по добыче драгоценных металлов из залежей Локтевского сереброплавильного завода, в которых содержались медь, золото и серебро, сообщает прокуратура края.

- В результате безлицензионной деятельности был извлечен преступный доход на сумму свыше 270 млн рублей, совершены незаконные сделки с драгоценными металлами, в общем объеме, превышающем 190 млн руб. Легализован преступный доход в сумме более 53 млн руб, - пишет ведомство.

В отношении них возбудили сразу три уголовных дела по статьям о незаконном обороте драгметаллов, легализации денежных средств и незаконном предпринимательстве. Сейчас дело направлено в суд.