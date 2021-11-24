На Алтае будут судить золотодобытчиков, заработавших 270 млн рублей

Дело направлено в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае двое мужчин организовали бизнес по добыче драгоценных металлов из залежей Локтевского сереброплавильного завода, в которых содержались медь, золото и серебро, сообщает прокуратура края.

- В результате безлицензионной деятельности был извлечен преступный доход на сумму свыше 270 млн рублей, совершены незаконные сделки с драгоценными металлами, в общем объеме, превышающем 190 млн руб. Легализован преступный доход в сумме более 53 млн руб, - пишет ведомство.

В отношении них возбудили сразу три уголовных дела по статьям о незаконном обороте драгметаллов, легализации денежных средств и незаконном предпринимательстве. Сейчас дело направлено в суд.