Самая большая поликлиника в Алтайском крае станет потребителем СГК

Эти работы начались еще летом Фото: из архива компании

Сибирская генерирующая компания подключила к теплоснабжению от Барнаульской ТЭЦ-3 самую большую поликлинику в Алтайском крае. Новый социальный объект еще строится, ведутся отделочные работы. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — конец 2022 года. Чтобы обогреть здание площадью 15,4 тысячи кв. метров понадобится почти 3 Гкал/ч.

Поликлиника строится в густонаселенном спальном районе Барнаула на пересечении улицы Лазурная и проезда Северный Власихинский. Чтобы подать тепло в медучреждение, энергетики построили 198 метров трубопровода диаметром 159 мм. Эти работы начались еще летом, в июле. Сейчас подрядная организация, ООО «РЭС», уже завершила монтаж новой теплосети и полностью восстановила благоустройство.

Подключение к сетям горячего водоснабжения и отопления — обязательное условие для ввода в эксплуатацию нового социального объекта.

Прокладывать трубопровод приходилось ювелирно, так как район очень плотно застроен и тепловые сети пересекаются с большим количеством других коммуникаций.

Всего до конца 2021 года СГК в Барнауле подключит к централизованному теплоснабжению 18 новых объектов, новая поликлиника входит в это число. Суммарная присоединенная тепловая нагрузка составит более 54 Гкал/ч, что на 8 Гкал/ч больше, чем в прошлом, 2020 году.

Для желающих подключиться к системе централизованного теплоснабжения Сибирская генерирующая компания создала специальные электронные сервисы. Они упрощают процедуры подключения и позволяют экономить время, решая большинство вопросов дистанционно.