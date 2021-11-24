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Общество24 ноября 2021 7:28

На Алтае ревнивец сломал любимой палец кочергой

Позже, увидев ее с другим, взял в руки топор и пообещал убить
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Делом занимался следком.

Делом занимался следком.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае житель Ключевского района сломал своей возлюбленной палец кочергой из-за ревности. А позже, увидев ее с другим, взял в руки топор и пообещал убить. Дама, испугавшись, написала заявление и в отношении мужчины возбудили уголовное дело, пишет региональный следком.

- В апреле 2021 года в одном из сел Ключевского района осужденный, испытывая личные неприязненные отношения к своей знакомой, ударил ее кочергой по голове и руке, причинив телесные повреждения в виде ушиба височной части и перелома пальца, – пишет региональный комитет.

Кроме того, мужчина незаконно проник к женщине в дом. По совокупности преступлений его отправили в колонию строго режима на 1 год 9 месяцев и обязали выплатить ей 15 тысяч рублей.