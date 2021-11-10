Сельчанина обвиняют в убийстве знакомого на Алтае

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Алтайского края будут судить по обвинению в убийстве знакомого, пишет Следком края.

– По данным следствия, ночью в августе 2021 года обвиняемый был в гостях у местного жителя в одном из сел Смоленского района и выпивал спиртное в компании знакомых. Во время застолья между ним и хозяином дома возникла ссора по незначительному поводу, – отметили в ведомстве.

Гость, взяв нож, минимум два раза ударил в область шеи знакомого. Через час от полученных телесных повреждений 58-летний пострадавший скончался в реанимационном отделении районной больницы.

В ходе следствия мужчина признал вину частично, утверждая, что умысла на убийство односельчанина у него не было. Уголовное дело направили в суд.