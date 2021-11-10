Жителя Алтайского края обвиняют в надругательстве над 5-летней падчерицей

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

36-летнего жителя Смоленского района Алтайского края будут судить по обвинению в сексуальном насилии над 5-летней падчерицей. Об этом сообщает Следком региона.

– По данным следствия, обвиняемый, находясь в своем доме в одном из сел Смоленского района, в отсутствии супруги дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 5-летней падчерицы, – отметили в ведомстве.

Когда ребенок рассказал своей матери о случившемся, мужчину привлекли к уголовной ответственности. Во время предварительного следствия он не признал свою вину утверждая, что жена и дочь оговаривают его из личных неприязненных отношений. Однако следователи собрали достаточно доказательств причастности мужчины к этому преступлению. Уголовное дело направили в суд.