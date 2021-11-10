Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 10 ноября 2021 составляет 6571

За сутки умерли 32 человека с коронаврусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 10 ноября скончался 6571 человек с коронавирусом, в том числе 5187 случаев от COVID-19, 1384 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 32 человека с коронаврусом. 30 из них скончались из-за COVID-19, два – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 93534, в том числе 7413 детей.

Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 59471 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 93534 заболевших: 19696 – у больных внебольничной пневмонией, 64623 – у заболевших ОРВИ, в 9215 случаях – бессимптомное течение.