Алтайские профсоюзы предложили увеличить МРОТ до 16,6 тысяч рублей

В первом полугодии средняя зарплата в крае составляла 31328 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Иван Панов, председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов предложил поднять размер МРОТ в регионе до 16,6 тыс. рублей, сообщает пресс-служба союза.

– Мы предлагаем установить размер минимальной заработной платы в крае на 2022 год в размере 16638 рублей, без учета районного коэффициента, компенсационных и стимулирующих выплат, заявил Иван Панов

В первом полугодии средняя зарплата в крае составляла 31328 рублей. Однако инфляция несколько выше, чем в целом по стране. По словам Панова, сейчас ведут переговоры с работодателями и правительством по минимальной заработной плате в крае.

– В бюджетном секторе «минималка» будет составлять 13617 рублей, что соответствует размеру МРОТ в России на 2022 год. А вот для реального сектора экономики эта цифра пока обсуждается. Учитывая, что последние 3 года она не менялась и составляет сегодня 13000 рублей, пришло время ее пересмотреть в большую сторону, – добавил председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов.