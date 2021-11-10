511 заболевших ковидом выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число зараженных COVID-19 в регионе составляет 93534 Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 511 человек, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 93534, сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 9 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3827 человек.Кроме этого, 398 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – отметили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 835, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 302.

При этом за сутки выздоровевших также стало больше. Их число увеличилось на 435 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 65047.