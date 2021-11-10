Экс-министр образования Алтайского края возглавил департамент Минпросвещения

Максим Костенко Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко возглавил один из департаментов Минпросвещения. Об этом сообщает «Алтапресс».

– В связи со служебной необходимостью возложить на Костенко Максима Александровича, заместителя директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования, временно исполнение обязанностей директора того же департамента с 9 ноября 2021 года, – сказано в приказе министерства.

В документе указано, что Максима Костенко повысили на основании служебной записки, составленной замминистра просвещения Анастасии Зыряновой.

Максим Костенко стал министром образования Алтайского края осенью 2018 года и занимал этот пост до лета 2021 года.