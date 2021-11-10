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Общество10 ноября 2021 9:10

В Барнауле продезинфицировали железнодорожный вокзал

Спасатели использовали водный хлорсодержащий раствор
Герман Архаров
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Спасатели на вокзале

Спасатели на вокзале

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле сотрудники МЧС провели санобработку железнодорожного вокзала. Это сделали для предотвращения распространения коронавируса, сообщает региональное управление МЧС

«Объект для проведения дезинфекции выбран неслучайно: Барнаульский железнодорожный вокзал является важнейшим пассажирским терминалом Западно-Сибирской железной дороги, а также крупным транспортным узлом местного пригородного пассажирского сообщения, его ежедневно посещают тысячи граждан», – сказал Максим Распутин, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты регионального управления МЧС.

Спасатели использовали водный хлорсодержащий раствор, предназначенный для борьбы с вирусами и бактериями. Он безопасен для людей.