Слушатели Губернаторской программы переподготовки инженерных кадров защитили выпускные работы

Обучение по программе прошли около 70 человек Фото: из архива компании

Успешной защитой выпускных аттестационных работ завершилась Губернаторская программа переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики Алтайского края.

Эта программа реализуется Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова в Алтайском крае впервые.

Обучение по программе прошли около 70 руководителей производства, специалистов конструкторско-технологических и технических служб, производственных отделов промышленных предприятий и организаций Алтайского края.

Специалисты защищали проекты в сфере машиностроения, энергетики и химических технологий. Проекты были направлены на повышение производительности труда на предприятиях и включали внедрение цифровых технологий, инструментов бережливого производства, инновационных технологий.

Итоговая аттестационная комиссия отметила высокий уровень работ и самих защит слушателей программы.

За высокую практическую значимость и отличную защиту комиссией были выделены работа ведущего инженера отдела технологического присоединения АО «СК Алтайкрайэнерго» Бояркова Дмитрия, системного администратора ООО «Сибирь-Техника» Леонтьева Николая, инженера-конструктора ООО «СельхозАгрегат» Максимова Юрия, руководителя проектного офиса ООО «Мартика» Молчанова Тимофея, инженера 1 категории ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго» Доманова Максима, заместителя главного инженера ООО «Нортек» Титова Владислава, начальника отдела продаж АО «АПЗ «РОТОР» Сеченова Романа, технического директора ООО «ЭСД – БиКЗ» Дорожкина Игоря, начальника бюро отдела главного металлурга Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» Гофман Екатерины и начальника отдела АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» Пахомовой Натальи.

Как отмечают в институте развития дополнительного профессионального образования АлтГТУ, в процессе обучения специалисты не только получили новые знания и опыт, но и начали формировать комьюнити инженерных кадров Алтайского края, которое будет способствовать обмену опытом и развитию промышленности и энергетики.

Добавим, обучение по программе рассчитано на 3,5 месяца и проходит без отрыва от производства ее слушателей.