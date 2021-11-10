В Барнауле прошло первенство по детскому биатлону

Соревнования проходили в трех номинациях. Фото предоставлено «Барнаульской федерацией биатлона»

В прошедшие выходные в Барнауле прошло городское первенство по стрелковой подготовке среди детей 9-10-летнего возраста. В соревнованиях приняли участие юные воспитанники «Барнаульской федерации биатлона», которые только начинают спортивный путь.

Соревнования проходили в трех номинациях: стрельба по мишени, мишенным установкам из положения «Лежа» и из положения «Стоя». Пневматические Винтовки БИ-1 и мишенные установки полностью соответствовали правилам проведения соревнований, которые утверждены «Союзом биатлонистов России» - все, как во взрослом спорте. Дети показали хорошие результаты. С такими итогами закончился детский биатлон:

- «Стрельба по мишени»: 1 место – Дарья Петракова, 2 место – Александр Решетов, 3 место – Артем Модягин;

- «Стрельба по мишенным установкам из положения «Лежа»: 1 место – Мария Саватеева, 2 место - Дмитрий Чупак, 3 место - Дарья Петракова;

- «Стрельба по мишенным установкам из положения «Стоя»: 1 место - Тимофей Ермолов, 2 место – Михаил Гутман, 3 место – Наталья Микрюкова. Поздравляем молодых спортсменов с победой!

Призы для победителей и призеров подготовил традиционный и многолетний партнер соревнований - «Газпромгазораспределение Барнаул». Информационную поддержку традиционно оказал партнёр Алтайского биатлонного спорта – Барнаульский пивоваренный завод.