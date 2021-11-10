Несколько светофоров отключили на оживленных перекрестках Барнаула

Это связано с проведением плановых ремонтных работ
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром в среду, 10 ноября, на семи перекрестках в Барнауле отключили светофоры. Об этом сообщает мэрия.
– В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения с 9 до 16 часов 10 ноября пройдет отключение светофоров, – добавили в горадминистрации.
Они не будут работать на следующих перекрестках:
– ул.Молодежная, 66,
– ул.Молодежная – пер.Ядринцева,
– пр-кт Красноармейский – ул.Молодежная,
– пр-кт Красноармейский – ул.Никитина,
– пр-кт Красноармейский, 112,
– ул.Шумакова – ул.Взлетная,
– ул.Шумакова – ул.Балтийская
Автомобилистов просят быть внимательными при проезде указанных участков улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков.