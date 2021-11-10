Несколько светофоров отключили на оживленных перекрестках Барнаула

Это связано с проведением плановых ремонтных работ Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром в среду, 10 ноября, на семи перекрестках в Барнауле отключили светофоры. Об этом сообщает мэрия.

– В связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения с 9 до 16 часов 10 ноября пройдет отключение светофоров, – добавили в горадминистрации.

Они не будут работать на следующих перекрестках:

– ул.Молодежная, 66,

– ул.Молодежная – пер.Ядринцева,

– пр-кт Красноармейский – ул.Молодежная,

– пр-кт Красноармейский – ул.Никитина,

– пр-кт Красноармейский, 112,

– ул.Шумакова – ул.Взлетная,

– ул.Шумакова – ул.Балтийская

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде указанных участков улично-дорожной сети, соблюдать требования дорожных знаков.