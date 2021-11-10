На Алтае пенсионер застрелил знакомого и попытался убить его родственника

Подозреваемого задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух человек в Рубцовске. Правоохранители уже задержали 67-летнего подозреваемого, пишет Следком региона.

– По данным следствия, 8 ноября в Рубцовске 67-летний местный житель пришел в гости к своему 54-летнему знакомому. Во время конфликта мужчина два раза выстрелил в голову хозяина жилища, который от полученных травм скончался, – отметили в ведомстве.

После этого мужчина попытался скрыться, но встретил на улице 31-летнего родственника потерпевшего. Чтобы скрыть преступление, он также выстрелил в молодого человека, однако пострадавший выжил.

Подозреваемого задержали, правоохранители готовят ходатайство в суд о его заключении под стражу. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы произошедшего, назначили необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.