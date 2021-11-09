Жители Алтайского края выступили против QR-кодов

Пропуск по QR-кодам в Барнауле ввели с 30 октября Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Жители Алтайского края собрали 2800 подписей против QR-кодов. Коллективное обращение инициативная группа намерена направить в прокуратуру региона, сообщает паблик Barnaul22.

–Участники не готовы отчитываться о том, куда они идут и зачем, раскрывать свои персональные данные. Против разделения людей на вакцинированных и невакцинированных, – сказано в сообщении.

В целом, участники инициативной группы считают, что введение QR-кодов – это нарушение их права.

Напомним, пропуск по QR-кодам в торговых центрах Барнаула ввели с 30 октября. С 15 ноября их нужно будет предъявлять в фитнес-клубах, общепите, бассейнах, санаториях и др. местах.