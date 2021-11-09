Житель Алейска пытался зарезать своего сына-подростка

В ходе предварительного следствия мужчина вину не признал Фото: Олег УКЛАДОВ

57-летний житель Алейска признан виновным в покушении на убийство несовершеннолетнего сына. Будучи пьяным, весной этого года он попытался его зарезать кухонным ножом, сообщает региональный Следком.

– По данным следствия и суда, вечером 20 марта 2021 года в своем доме в городе Алейске между отцом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и 13-летним сыном произошла ссора, по незначительному поводу. В результате осужденный, взяв кухонный нож, нанес несовершеннолетнему один удар в область лопатки, – рассказали в пресс-службе СК.

Мальчика спасло то, что его сестра вовремя остановила мужчину. Подростка отвезли больницу и вовремя оказали ему необходимую помощь.

В ходе предварительного следствия мужчина вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.