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Здоровье9 ноября 2021 14:30

В Алтайском крае еще 30 человек скончались от ковида за сутки

Общее число умерших с ковидом в региона составило 6,5 тыс. человек
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На сегодняшний день в крае насчитывается 823 тяжелобольных пациента

На сегодняшний день в крае насчитывается 823 тяжелобольных пациента

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки умерли еще 30 человек от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– За прошедшие сутки зарегистрировано 508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 397 пациентов, умерло 30 человек, от COVID-19-30, – говорится в оперативной сводке.

На сегодняшний день общее число умерших с ковидом в регионе за весь период пандемии составило 6,5 тыс. человек. Все взрослые. Случаев смерти среди детей за все время в регионе зафиксировано не было.

На сегодняшний день в крае насчитывается 823 тяжелобольных пациента, из них 306 подключены в аппаратам ИВЛ.