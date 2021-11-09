Алтайское реготделение партии «Новые люди» возглавила экс-кандидат в Госдуму

Пост руководителя отделения Киреева заняла в начале ноября 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Партию «Новые люди» в Алтайскоем крае возглавила 27-летняя Ксения Киреева, сообщает «Политсибру». Она выдвигалась в этом году на выборы в Госдуму.

– Планов по работе партии много. Будем делать разные проекты. Участвовать в местных выборах , – рассказала Ксения Киреева.

Пост руководителя отделения Киреева заняла в начале ноября 2021 года. Она сменила Максима Товолошкина. По словам Киреевой, она возглавила партию, так как активно проявила себя во время предвыборной компании.