В Барнауле загорелся строящийся дом на Горе

В результате пожара повредился утеплитель и стеклопакеты Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня, 9 ноября, в Барнауле потушили пожар в строящемся доме. Загорелось здание на улице Парковая, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

– Сегодня, в 14:31 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре по улице Парковая города Барнаула, был виден дым из строящегося многоквартирного дома. На место происшествия выезжали пять единиц техники, 23 человека личного состава, – рассказали в пресс-службе МЧС.

Огонь потушили всего за несколько минут. В результате пожара повредился утеплитель и стеклопакеты. Пламя затронуло порядка 60 квадратных метров.