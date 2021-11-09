Барнаульская труппа со слабослышащими актерами победила в международном театральном фестивале

Фото: пресс-служба театра Мимики и жеста

Народный театр «Homo Artisticus» из Барнаула стал победителем на международном театральном фестивале «Территория жеста». Их постановку ««Валентин и Валентина» признали лучшим спектаклем. Фестиваль проходил с 1 по 7 ноября в Москве.

– Фестиваль продемонстрировал значимость инклюзивных мероприятий, в очередной раз став площадкой, объединяющей слышащих и неслышащих артистов и зрителей, – рассказывают в пресс-службе Театра мимики и жеста.

Как рассказал «КП» руководитель «Homo Artisticus» Кирилл Скобелин, в постановке были задействованы слабослышащие артисты из регионального отделения общества глухих.

Всего в фестивале приняли участие боле 200 исполнителей и творческих коллективов из разных городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.