ФБР ищет в Барнауле подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Полянина

Фото: ориентировка ФБР

ФБР ищет подозреваемого в киберпреступлениях Евгения Полянина, который может находиться в родном городе Барнауле. Он обвиняется в вымогательстве миллионов долларов у американских компаний. Ориентировка на мужчину опубликована на официальном сайте госструктуры.

– Евгений Игорьевич Полянин находится в розыске по обвинению в причастности к атакам программ-вымогателей и отмыванию денег, – сказано в сообщении ФБР.

По предположению американских властей, Полянин является членом хакерской группировки REvil, также известной как Sodinokibi. Его подозревают в совершении около трёх тысяч кибератак с использованием вирусов-вымогателей.