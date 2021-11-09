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Происшествия9 ноября 2021 10:50

ФБР ищет в Барнауле подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Евгения Полянина

Он обвиняется в вымогательстве и отмывании денег
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Фото: ориентировка ФБР

Фото: ориентировка ФБР

ФБР ищет подозреваемого в киберпреступлениях Евгения Полянина, который может находиться в родном городе Барнауле. Он обвиняется в вымогательстве миллионов долларов у американских компаний. Ориентировка на мужчину опубликована на официальном сайте госструктуры.

– Евгений Игорьевич Полянин находится в розыске по обвинению в причастности к атакам программ-вымогателей и отмыванию денег, – сказано в сообщении ФБР.

По предположению американских властей, Полянин является членом хакерской группировки REvil, также известной как Sodinokibi. Его подозревают в совершении около трёх тысяч кибератак с использованием вирусов-вымогателей.