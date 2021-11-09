Вновь более 500 новых случаев заболевания COVID-19 выявили на Алтае за сутки

На сегодняшний день в крае насчитывается 823 пациента в тяжелом состоянии. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 508 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 93 тыс., сообщает региональный оперштаб.

– По состоянию на 9 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3787 человек, – сообщается в оперативной сводке.

Также в госпиталях находятся более 400 пациентов с вирусной пневмонией. Еще более 450 человек с ковидом лечатся дома.

На сегодняшний день в крае насчитывается 823 пациента в тяжелом состоянии, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306.