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Здоровье9 ноября 2021 10:26

Вновь более 500 новых случаев заболевания COVID-19 выявили на Алтае за сутки

Общее число заболевших превысило 93 тыс.
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На сегодняшний день в крае насчитывается 823 пациента в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день в крае насчитывается 823 пациента в тяжелом состоянии.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 508 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших превысило 93 тыс., сообщает региональный оперштаб.

– По состоянию на 9 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3787 человек, – сообщается в оперативной сводке.

Также в госпиталях находятся более 400 пациентов с вирусной пневмонией. Еще более 450 человек с ковидом лечатся дома.

На сегодняшний день в крае насчитывается 823 пациента в тяжелом состоянии, из них подключено к аппаратам ИВЛ –306.