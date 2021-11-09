АлтГТУ приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей

Во время онлайн-мероприятия пройдет розыгрыш призов Фото: из архива компании

13 ноября Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова проведёт День открытых дверей в онлайн-формате. Ссылка для подключения доступна на YouTube-канале АлтГТУ.

В режиме видеоконференцсвязи с 13:00 ответственный секретарь приёмной комиссии Павел Черданцев расскажет о направлениях подготовки университета, об особенностях приёмной кампании 2022 года, а также ответит на интересующие вопросы.

Специальным гостем мероприятия станет выпускник энергетического факультета Дмитрий Беленков, который расскажет, как у него получалось совмещать обучение в университете и в военном учебном центре.

Во время онлайн-мероприятия пройдет розыгрыш призов. Поэтому участникам предлагается настроить QR-сканеры на своих телефонах и зарегистрироваться в социальной группе АлтГТУ ВКонтакте.