Барнаульская поликлиника №3 получит новый флюроограф и рентгеновский аппарат

Городская поликлиника № 3 обслуживает 27 609 жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году барнаульская поликлиника №3 получит новую технику. Это булет цифровой рентгеновский аппарат и цифровой флюорограф стоимостью около 2,2 млн руб, сообщает «Алтапресс».

– Городская поликлиника № 3 обслуживает 27 609 жителей Барнаула. Ежедневно здесь выполняют до 250 флюорографических исследований, порядка 100 рентгенологических, - пишет издание.

Новое оборудование придет на смену старому, которое уже выработало ресурс. В поликлинике уже устанавливают новые аппараты. Деньги на низ выделили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Алтайского края».