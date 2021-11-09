На Алтае закрывают магазины из-за нарушения антиковидных правил

Работу 21 торговой точки после запроса Роспотребнадзора на Алтае приостановили. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В Алтайском крае закрывают магазины из-за нарушения антиковидных правил. Об этом рассказала на пресс-конференции в понедельник, 8 ноября, замруководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

– В суд уже направлен 41 материал для рассмотрения. По 28 запросам решение уже принято, а 13 продолжают рассматривать, – рассказала Калинина.

Работу 21 торговой точки после запроса Роспотребнадзора на Алтае приостановили. Предприниматели вынуждены были закрыть магазины на срок до месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае не исключили введение QR-кодов в общественном транспорте. Как пояснили в Роспотребнадзоре, все будет зависеть от эпидситуации.