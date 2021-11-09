Алтайский эпидемиолог рассказала, что прививаться «Спутником Лайт» можно только по показаниям

После введения вакцины "Спутник Лайт" сертификат выдают на следующий день Фото: Олег УКЛАДОВ

После введения QR-кодов многие жители Алтайского края предпочитают прививаться «Спутником Лайт», чтобы быстрее получить сертификат, пишет «Толк». Однако, как рассказала главный внештатный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, однокомпонентную вакцину нужно использовать только по определенным показаниям.

– Если человек не болел, не привит, сначала нужно создать полноценный иммунитет, а потом его поддерживать. Если переболел, можно через шесть месяцев поставить одноразовую вакцину «Спутник Лайт», – сказала Переладова.

Эпидемиолог добавила, что, возможно, для некоторых людей одного компонента может быть мало. По словам Переладовой, только врач с учетом анамнеза принимает решение о том, какой препарат использовать.