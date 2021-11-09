Лекарства от ОРВИ, для ЖКТ и сердца продают со скидками

Живика – одна из крупнейших аптечных сетей Фото: из архива компании

До 15 ноября, в честь открытия новой аптеки «Живика» на ул. Антона Петрова, 144 – скидки на популярные лекарства до 35%.

Каждому покупателю - 100 рублей бонусами на карту клиента в подарок!

*Бонусами, начисленными по акции, можно оплатить до 25% от стоимости товара в указанной аптеке с 16 по 29 ноября 2021г.

В список вошли лекарства от ОРВИ: Терафлю, Ренгалин, Риностоп, Тантум верде, Стрепсилс; для желудочно-кишечного тракта: Лактобаланс, Линекс-форте, Полисорб МП, Фофоглив; Панангин и Кардиомангил для сердца и другие популярные лекарства.

Список лекарств со скидкой

На карту клиента также накапливаются бонусы от совершенных покупок. Расплатиться бонусами можно будет в любой аптеке, оплата бонусами до 100% от суммы покупки*.

Чтобы сделать заказ на сайте, необходимо выбрать товар и аптеку, в которой вы планируете забирать заказ. Все заказы формируются в течение часа, затем отправляется смс-оповещение о сборке заказа. Забирать заказы можно в рабочие часы аптеки. Аптека на Антона Петрова, 144 работает каждый день с 8.00 до 21.00.

Живика – одна из крупнейших аптечных сетей УрФО, аптеки сети представлены в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Курганской областях, Пермском и Алтайском крае.

Живика — это гарантированное качество препаратов, обеспечиваемое многоступенчатой системой проверки качества, сертификации и работы с поставщиками. Абсолютная гарантия отсутствия фальсификата.

Заказывая лекарства онлайн, вы покупаете лекарства напрямую в аптеке. Наличие препаратов и цены, скидки и акции, популярные товары и спец.предложения всегда актуальны и представлены на официальном сайте. Живика берет на себя ответственность за качество товара и условия его хранения в аптеках.

Наличие лекарств и цены также можно уточнить в справочной по тел.: (3852) 59-0000

Сайт аптек Живика https://barnaul.zhivika.ru

ООО «Альфа Живика»,г.Барнаул, ОГРН 1086673012700, Лицензия ЛО-66-02-001137

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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