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Политика9 ноября 2021 4:54

Лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев намерен уйти с поста

Окончательное решение еще не принято
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Александр Терентьев

Александр Терентьев

Фото: «Справедливая Россия»

Депутат Госдумы от Алтайского края, основатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Терентьев намерен покинуть пост главы кравой организации. Эту информацию «Политсибру» подтвердил сам политик.

– Это пока только предложение на подумать. Я о нем объявил коллегам, но разговора с главой партии Сергеем Мироновым у меня пока не было. А только после этой беседы я приму окончательное решение»,– пояснил Терентьев.

Он отметил, что его алтайские однопартийцы не поддержали его решение уйти. Официальное решение на данный момент еще не принято.

Сам депутат объясняет свое желание накопившейся усталость. По его словам, такое чувство появилось после прошедших выборов, где «ожидали одно, получили другое».