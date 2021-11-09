До +5 градусов прогнозируют на Алтае 9 ноября

В Барнауле температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 9 ноября, в Алтайском крае воздух прогреется от 0 до +5 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

– Преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица, – пишут синоптики.

Ветер подует юго-западный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов. Прогнозируется преимущественно без осадков. Местами на дорогах может образоваться сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с.