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Общество8 ноября 2021 15:43

Бывшему начальнику РЭО ГИБДД «Павловский» вменили восемь эпизодов взяток

Дело направили в суд для рассмотрения по существу
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Бывшего полицейского будут судить.

Бывшего полицейского будут судить.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Дело в отношении бывшего начальника РЭО ГИБДД МО МВД России «Павловский» направили в суд. Ему вменили восемь эпизодов взяточничества и подлога, сообщает пресс-служба краевой ФСБ.

- Получая через посредника деньги от кандидатов в водители, он без фактической проверки знаний обеспечивал им положительный результат теоретического экзамена на знание правил и безопасности дорожного движения, о чем в последующем в нарушение нормативных положений делал соответствующие записи в экзаменационных листах, - говорится в сообщении.

Суммы взяток колебались от 25 до 45 тысяч рублей. Всего за 2020-2021 год мужчина получил около 300 тысяч рублей. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет (ч.3 ст.290 УК РФ; ст. 292 УК РФ).