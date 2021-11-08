Бывшему начальнику РЭО ГИБДД «Павловский» вменили восемь эпизодов взяток

Бывшего полицейского будут судить. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дело в отношении бывшего начальника РЭО ГИБДД МО МВД России «Павловский» направили в суд. Ему вменили восемь эпизодов взяточничества и подлога, сообщает пресс-служба краевой ФСБ.

- Получая через посредника деньги от кандидатов в водители, он без фактической проверки знаний обеспечивал им положительный результат теоретического экзамена на знание правил и безопасности дорожного движения, о чем в последующем в нарушение нормативных положений делал соответствующие записи в экзаменационных листах, - говорится в сообщении.

Суммы взяток колебались от 25 до 45 тысяч рублей. Всего за 2020-2021 год мужчина получил около 300 тысяч рублей. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет (ч.3 ст.290 УК РФ; ст. 292 УК РФ).