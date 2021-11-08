На Алтае дело пьяного селянина, задавившего трех девочек-велосипедисток, направили в суд

Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дело пьяного водителя из Тюменцевского района, который 22 августа наехал на трех малолетних девочек-велосипедисток на обочине, направили в суд. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

- Утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения), - пишет ведомство.

Мужчина ехал на «Калдине», а дети по обочине ему на встречу. В результате наезда, одна из них скончалась, остальным причинены повреждения различной степени тяжести.