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Общество8 ноября 2021 14:18

19-летний барнаулец ограбил 71-летнюю пенсионерку

Он выхватил сумку, где были деньги, карты и телефон
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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дело возбуждено по статье о грабеже.

дело возбуждено по статье о грабеже.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 19-летний грабитель напала на пожилую женщину, отобрав у нее сумку, в которой находилось 4 тысячи рублей различные карты и сотовый телефон, сообщает краевое управление МВД.

- Пенсионерка рассказала, что накануне вечером провожала свою внучку и, когда возвращалась домой, подверглась нападению неизвестного. К ней подбежал злоумышленник, выхватил сумку и скрылся, - рассказали полицейские.

В результате был задержан житель села Бобровка 2002 года рождения. Ранее судимый за кражу молодой человек во всем признался, рассказав, что сумку с телефоном он выбросил, а деньги потратил на личные нужды. Теперь он фигурант уголовного дела.