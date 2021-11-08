19-летний барнаулец ограбил 71-летнюю пенсионерку

дело возбуждено по статье о грабеже. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 19-летний грабитель напала на пожилую женщину, отобрав у нее сумку, в которой находилось 4 тысячи рублей различные карты и сотовый телефон, сообщает краевое управление МВД.

- Пенсионерка рассказала, что накануне вечером провожала свою внучку и, когда возвращалась домой, подверглась нападению неизвестного. К ней подбежал злоумышленник, выхватил сумку и скрылся, - рассказали полицейские.

В результате был задержан житель села Бобровка 2002 года рождения. Ранее судимый за кражу молодой человек во всем признался, рассказав, что сумку с телефоном он выбросил, а деньги потратил на личные нужды. Теперь он фигурант уголовного дела.