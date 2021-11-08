Алтайского сенатора Владимира Полетаева назначили наблюдателем на выборах в Никарагуа

Фото Совета Федерации

Алтайский сенатор Владимир Полетаев возглавил российскую делегацию наблюдателей на выборах в Никарагуа, которые состоялись 7 ноября. В республике выбрали президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи и депутатов парламента. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

- Это не первый опыт работы международным наблюдателем для Владимира Полетаева. В июле текущего года сенатор был приглашен на выборы в Молдавии, - пишет портал.

По словам сенатора, наблюдатели нужны для обеспечения прозрачности и легитимности выборов, соответствия избирательного процесса и местного законодательства международным стандартам.

Полетаев также встретился с президентом парламента Центральной Америки Даниэлем Ортегой Рейесом, которому передал приветствие от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

На встрече с председателем местного законодательного собрания сенатор обсудил российско-никарагуанские отношения, развитие межпарламентского партнерства.

Нынешний год стал годом электоральных кампаний как в Никарагуа, так и в России. Стороны обменялись впечатлениями от проведенных выборов.