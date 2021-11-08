В Барнауле товарооборот последней ярмарки осени составил 5,1 млн рублей

Осенние ярмарки. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершился осенний сезон продовольственных ярмарок. В минувшие выходные работало 123 торговые площадки. Совокупный товарооборот составил 5,1 млн рублей, сообщает мэрия.

- Лидером в рейтинге потребителей стала рыба, которую барнаульцы приобрели на сумму более 1 млн рублей. Вторую строчку в списке предпочтений у горожан заняли колбасные изделия и мясные деликатесы – их реализовали на сумму более 840 тыс. рублей. Замыкают тройку лидеров мясо и мясные полуфабрикаты с товарооборотом 781 тыс. рублей, - сообщили в администрации.

Ярмарки снова откроют в 1 квартале 2022 года. Мероприятия пройдут в соответствии с пожеланиями жителей Барнаула и с графиком, который будет утвержден администрацией города.