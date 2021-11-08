В Алтайском крае стартовал Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко

Жюри конкурса определит лучшие исследовательские и инженерные работы школьников Фото: из архива компании

Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко в этом году пройдет четвертый раз, и принять в нем участие приглашаются школьники 5−11 классов, студенты 1−2 курсов техникумов и колледжей, увлеченные естественными и точными науками.

Отборочный этап пройдет на площадках барнаульского Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» и его филиалов в Бийске и Рубцовске с 15 по 30 ноября. Жюри конкурса определит лучшие исследовательские и инженерные работы школьников, которые смогут принять участие в финале турнира.

Финальный этап конкурса состоится в конце января 2022 года. Его победители и призеры получат дипломы и ценные призы, а также смогут стать обладателями грантовой поддержки своих проектов и продемонстрировать собственные достижения на мировой научной арене.

Так, авторы лучших проектов ДНК-2022 получат возможность представить их на самом престижном международном конкурсе исследовательских и инженерных проектов школьников Regeneron ISEF. С 2019 года Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко аффилирован с этой крупнейшей научно-технической ярмаркой, которая проводится в США уже более 70 лет, и имеет право направлять лучшие разработки юных российских исследователей и изобретателей для участия в ней и борьбы за победу.

Конкурс ежегодно проводится Фондом Андрея Мельниченко в рамках Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕвроХим, СУЭК и СГК в целях выявления и развития талантливых детей в сфере научно-исследовательской и проектной деятельности. Победители конкурса становятся лауреатами и дипломантами международных турниров юных ученых и изобретателей, их проекты покоряют экспертов своей оригинальностью и вызывают интерес со стороны российских и зарубежных компаний.

Подать заявку на участие в отборочном этапе IV Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко можно до 15 ноября 2021 года по электронной почте:

Барнаул – cdnitt-np@yandex.ru, schenk2003@mail.ru

Бийск – nasledniki.bsk@gmail.com, np-biysk@mail.ru

Рубцовск – avshashok@yandex.ru, avetisyannm@gmail.com

С подробной информацией о требованиях к участникам и их проектам, сроках и условиях проведения можно познакомиться на сайте АлтГТУ им.И.И. Ползунова.