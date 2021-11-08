В Барнауле 112 снегоуборочных машин расчищали ночью город от снега

Уборка снега. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле после снегопада продолжается уборка улиц. В ночь на 8 ноября на улицах города было задействовано 112 машин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывез 3194 кубометра снега. На обработку спусков, подъемов, перекрестков, мостов израсходовали 37 тонн песчано-соляной смеси. На городских улицах работали 112 единиц снегоуборочной техники, - пишет мэрия.

8 ноября уборка улиц продолжается: выведены более 80 машин, 120 рабочих вручную очищают от снега и наледи, посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.