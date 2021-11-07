Алтайские спасатели продолжают поиски туриста, потерявшегося в горах

Он отправился в одиночный поход Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Горном Алтае продолжают поиски туриста, который потерялся в горах. По данным МЧС по Республике Алтай, поисково-спасательный отряд обследовал местность, по которой пролегал маршрут мужчины, с помощью вертолета.

Обнаружить туриста пока не удается. Сегодня 10 спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на вертолете МЧС России Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра к месту проведения поисков. Поисковые работы продолжаются, - отметили в МЧС.

Сложность состоит в том, что территория труднодоступна и занимает около 100 километров по пути следования мужчины.

Напомним, житель Новосибирска 1994 года рождения зарегистрировался в МЧС, но не вышел на связь еще 3 ноября.

Министерство просит граждан, планирующих поход, рассчитывать свои силы и изучать местность и климат.

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