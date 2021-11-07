Пациентка барнаульской больницы пожаловалась на грязь и тараканов

Женщина находится в стационаре больницы №1. Скриншот поста из паблика "Черное и белое Барнаул"

Жительница Барнаула через соцсети пожаловалась на грязь и тараканов в горбольнице №1. Как пишет она в паблике “Черное и белое Барнаул”, палаты в медучреждении находятся в плачевном состоянии.

- Палата была очень грязной. Везде бегают тараканы. Еда, которую приносят, кушать невозможно. В палате очень холодно, так как окно сломано и до конца не закрывается, - пишет женщина.

Также она отметила, что в больнице якобы не меняют постельное белье пациентам - больным приходится спать на испачканных в своей же крови простынях. Кроме того, её не устроило, как медсестры ставят капельницы.