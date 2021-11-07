79 пожаров произошло в Алтайском крае за праздничные дни

Вечером 6 ноября загорелся дом на улице Димитрова в краевой столице Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае с 4 по 7 ноября произошло 79 пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, 17 них - в Барнауле, 62 - на территории края.

Так, вечером 6 ноября загорелся дом на улице Димитрова в краевой столице. Площадь пожара в частном доме составила около 90 квадратных метров. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправное электрооборудование.

На момент прибытия первого пожарного расчета крыша дома горела открытым огнем, существовала угроза распространения огня на другие строения. К тушению пожара было привлечено 37 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники, - отметили в МЧС. Также там добавили, что никто не пострадал.

Еще один крупный пожар произошел в селе Ракиты Михайловского района - там загорелись сельскохозяйственные склады. В итоге была уничтожена сельхозтехника, несколько тонн пшеницы и подсолнечника, а также повреждена крыша и обшивка. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Утром 7 ноября Барнауле в результате пожара в двухквартирном доме пострадал мужчина - он получил легкое отравление угарным газом, но от госпитализации отказался. Пожарные вынесли из дома газовый баллон и эвакуировали семь человек, в том числе двоих детей.