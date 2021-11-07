Суточный прирост заболевших ковидом на Алтае “подпрыгнул” до 510 случаев

Это новый рекорд по суточному приросту заболевших Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 510 случаев заражения, сообщает краевой оперштаб. Это новый рекорд по суточному приросту заболевших.

Общая статистика по зараженным выглядит следующим образом:

- 92002 зараженных;

- 63921 выздоровевший (+307 за сутки);

- 6481 летальный исход (+26 за сутки): 5099 - от ковида, 1382 - по иным причинам смерти;

- 3916 человек с ковидом лечатся в госпиталях, также там находятся 375 пациентов с вирусной пневмонией;

- 851 человек находится в тяжелом состоянии, 298 из них подключены к ИВЛ.

Вакцинацию от ковида полностью прошли 741023 человека, еще 83697 получили пока лишь первую прививку, ревакцинировались 19520 человек.